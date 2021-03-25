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Warner Bros. вернется к старой схеме выпуска премьер с 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Студия Warner Bros. с 2022 года снова будет выпускать премьеры сначала в кинотеатрах, а потом в Сети. В этом году из-за пандемии новые фильмы выходят одновременно на большом экране и на HBO Max.

В декабре 2020 года Warner Bros. приняла решение выпускать новинки одновременно в кино и на видеосервисе HBO Max. Это вызвало резонанс среди киноделов. Многие режиссеры посчитали это убийством и обесцениванием их труда.

Теперь студия возвращается к традиционной схеме релиза: начиная с 2022 года все ее фильмы будут выходить на больших экранах. Но изменения все-таки будут. Релизное окно составит всего 45 дней вместо принятых до пандемии 90. После чего фильмы будут отправляться на HBO Max.

На этот год Warner Bros. выпускает несколько крупных премьер. Например, «Дюна»Дени Вильнева, «Матрица 4», «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна.

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