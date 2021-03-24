Приквел «Полицейского с Рублевки» покажут весной на ТНТ

Новый сериал «Милиционер с Рублевки» про молодость Володи Яковлева покажут на ТНТ этой весной, сообщила пресс-служба канала.

У любимого зрителями сериала «Полицейский с Рублевки» выйдет весной приквел про Владимира Яковлева в девяностые.

По сюжету «Милиционера с Рублевки» Яковлев после школы милиции получил назначение на Рублевку. Там он познакомился с Гудковой и с ней расследует странные дела. Например, они ищут банду пиратов, снимающих вторые части к популярным боевикам, и расследуют кражу чемодана с билетами «МММ».

Главного героя сыграл актер Артем Сучков, он уже играл 23-летнего Яковлева в четвертом сезоне «Полицейского с Рублевки». Озвучит героя Сергей Бурунов.

«"Милиционер с Рублевки" — до абсурда смешная история, развивающаяся в ностальгической атмосфере, где есть малиновые пиджаки, игровые приставки, продовольственные палатки возле метро, лотереи и видеопрокатное кино», — сказал сценарист сериала Илья Куликов.