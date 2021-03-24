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Приквел «Полицейского с Рублевки» покажут весной на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Новый сериал «Милиционер с Рублевки» про молодость Володи Яковлева покажут на ТНТ этой весной, сообщила пресс-служба канала.

У любимого зрителями сериала «Полицейский с Рублевки» выйдет весной приквел про Владимира Яковлева в девяностые. 

По сюжету «Милиционера с Рублевки» Яковлев после школы милиции получил назначение на Рублевку. Там он познакомился с Гудковой и с ней расследует странные дела. Например, они ищут банду пиратов, снимающих вторые части к популярным боевикам, и расследуют кражу чемодана с билетами «МММ».

Главного героя сыграл актер Артем Сучков, он уже играл 23-летнего Яковлева в четвертом сезоне «Полицейского с Рублевки». Озвучит героя Сергей Бурунов.

«"Милиционер с Рублевки" — до абсурда смешная история, развивающаяся в ностальгической атмосфере, где есть малиновые пиджаки, игровые приставки, продовольственные палатки возле метро, лотереи и видеопрокатное кино», — сказал сценарист сериала Илья Куликов.


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