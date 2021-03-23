Lada получит новую мультимедиа

АвтоВАЗ создал новую мультимедийную систему EnjoY Pro, сообщила пресс-служба концерна. Пока неизвестно, какие именно модели Lada ее получат.

Диагональ экрана EnjoY Pro — восемь дюймов, он сенсорный и выполнен на основе матрицы IPS. Система совмещает навигацию, музыку и голосовой помощник. Она поддерживает синхронизацию со смартфоном через Apple CarPlay, Android Auto или «Яндекс.Авто».

Загрузка операционной системы начинается после того, как нажимается кнопка открывания двери на брелоке. Завершение работы системы происходит после того, как выключается зажигание и открывается дверь с водительской стороны.

«Звук Lada EnjoY Pro был настроен с учетом архитектуры и объёма салона каждой модели Lada, в которой он будет использоваться. Уникальные алгоритмы распределения звука в пространстве создают эффект концертного зала», — сообщается в пресс-релизе.

Какие модели получат EnjoY Pro и когда начнутся их продажи, сообщат позднее. По данным «Российской газеты», уже продаются Vesta с новой мультимедиа, цена опции — 28 тысяч рублей.