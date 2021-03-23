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Секретный тоннель для подлодок в Крыму показали на видео

Источник:
«Звезда»
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Фото: Stanisław Ludwiński / CC BY-SA 3.0

Телеканал «Звезда» показал секретный тоннель для советских подлодок в Черном море, который использовался для снаряжения субмарин ядерными боеприпасов.

Тоннель находится на глубине в 216 метров и имеет длину 800 метров и собственную глубину 8 метров. Он сквозной: имеет вход и выход с двух сторон. Объект строили восемь лет. За время строительства из горы вывезли около 120 тысяч тонн породы.

«Подводные лодки "Малютки " проходили свободно, а 613 проект приходилось притапливать, при этом еще срезали рамку, чтобы подводная лодка зашла для постановки в сухой док», — рассказал директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев.

Тоннель использовался для ремонта подводных лодок и загрузки на них боеприпасов с ядерными боеголовками, которые хранились здесь же, под землей.


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