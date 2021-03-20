Метеорит упал и взорвался на востоке Кубы

Крупный метеорит упал и взорвался в районе города Моа на востоке Кубы, сообщают местные сейсмологи. Ученые зафиксировали несколько световых явлений в небе.

Инцидент зафиксировали в 22.06 по местному времени (05.06 по московскому времени). «Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв», — цитирует сообщение сейсмологов издание Cubadebate.

По предварительным данным, основной взрыв произошел до падения небесного тела на землю. При этом приборы зафиксировали мощную ударную волну, что говорит о значительном размере метеорита.