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Метеорит упал и взорвался на востоке Кубы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Крупный метеорит упал и взорвался в районе города Моа на востоке Кубы, сообщают местные сейсмологи. Ученые зафиксировали несколько световых явлений в небе.

Инцидент зафиксировали в 22.06 по местному времени (05.06 по московскому времени). «Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв», — цитирует сообщение сейсмологов издание Cubadebate.

По предварительным данным, основной взрыв произошел до падения небесного тела на землю. При этом приборы зафиксировали мощную ударную волну, что говорит о значительном размере метеорита.

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Топ комментариев

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Там видимо целый отдел сидит и думает, какие бы еще налоги придумать, за что бы еще мзду взять.

slavaynin

как всегда,продаст свой хлам в кредит)

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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