НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Заповедный спецназ» о браконьерстве на Байкале выходит на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
324 0

Показ 20-серийного сериала «Заповедный спецназ» начнется в понедельник. В основу легла реальная история об отставном бойце спецназа Артуре Мурзаханове, искоренившего за несколько лет браконьерство в заповеднике у Байкала, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Действие картины разворачивается в «Байкальском национальном парке», где руководитель группы «Рысь» Юрий Тарханов борется с врагом на суше и в воде.

«Битва здесь идет не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях – серьезный бизнес, а бандиты и олигархи всех уровней и мастей не намерены сдаваться без боя», — сообщили в анонсе к многосерийной ленте.

Байкальского национального парка в России нет — это вымышленное название. Реальные события происходили в Баргузинском заповеднике в Бурятии. В основу сюжета легла история Артура Мурзаханова — руководителя оперативной группы «Баргузин».

Отработать карму, или как готовят «Заповедный спецназ»

Он создал ее в 2015 году на территории ФБГУ «Заповедное Подлеморье». Десятки лет в заповеднике процветало браконьерство, а промысловые участки поделили криминальные структуры, сросшиеся с силовиками. Браконьеры уничтожали эндемик священного озера — омуль.

Созданная Мурзахановым группа за несколько лет кардинально изменила ситуацию. Они изъяли более ста километров браконьерских сетей и участвовали в задержании сотни злоумышленников. За профессионализм и мужество оперативная группа получила народное название «заповедный спецназ».

Еще по теме
Российский мультфильм впервые выйдет на Netflix
НВО выпустит еще три фильма из вселенной «Игры престолов»
Новый сезон детектива «Преступление» стартует на канале «Россия»
Фильм «Никто»: американский боевик с русской душой
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Гео
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Лавров призвал к отказу от западных платежных систем
Экс-советник Трампа посчитал Байдена угрозой для США
Глава Минстроя заявил о дефиците нового жилья в России
Новый способ купли-продажи авто заработает в мае
Как это работает
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Губернатор Усс назвал термин «черное небо» придумкой политтехнологов
Сибирь 22.03.2021 14:14
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
Сибирь 22.03.2021 13:51
Весеннее тепло накроет Забайкалье
Сибирь 22.03.2021 13:19
Норильчане сфотографировали северное сияние
Сибирь 22.03.2021 12:20
Самое популярное
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4313
Новый налог придумали для россиян
3908
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3694
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
3293
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
48
Путин проведет выходные в сибирской тайге
36
Новый налог придумали для россиян
36
Американцы извинились перед Россией за Байдена
34
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
28
Российский посол констатировал смерть отношений с Британией
Sibnet.Ru