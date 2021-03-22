Сериал «Заповедный спецназ» о браконьерстве на Байкале выходит на НТВ

Показ 20-серийного сериала «Заповедный спецназ» начнется в понедельник. В основу легла реальная история об отставном бойце спецназа Артуре Мурзаханове, искоренившего за несколько лет браконьерство в заповеднике у Байкала, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Действие картины разворачивается в «Байкальском национальном парке», где руководитель группы «Рысь» Юрий Тарханов борется с врагом на суше и в воде.

«Битва здесь идет не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях – серьезный бизнес, а бандиты и олигархи всех уровней и мастей не намерены сдаваться без боя», — сообщили в анонсе к многосерийной ленте.

Байкальского национального парка в России нет — это вымышленное название. Реальные события происходили в Баргузинском заповеднике в Бурятии. В основу сюжета легла история Артура Мурзаханова — руководителя оперативной группы «Баргузин».

Он создал ее в 2015 году на территории ФБГУ «Заповедное Подлеморье». Десятки лет в заповеднике процветало браконьерство, а промысловые участки поделили криминальные структуры, сросшиеся с силовиками. Браконьеры уничтожали эндемик священного озера — омуль.

Созданная Мурзахановым группа за несколько лет кардинально изменила ситуацию. Они изъяли более ста километров браконьерских сетей и участвовали в задержании сотни злоумышленников. За профессионализм и мужество оперативная группа получила народное название «заповедный спецназ».