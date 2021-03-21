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Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России

Источник:
Die Welt
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Фото: The U.S. Army

Расширение НАТО на восток не только не привело к установлению стабильного миропорядка, но сделало ситуацию еще более хрупкой, считает обозреватель немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер.

Журналист, вспоминая о времени крушения Советского Союза, привел высказывание политического мыслителя Никколо Макиавелли о побежденном противнике: «Его нужно разгромить навсегда, или сделать своим лучшим другом».

О разгроме СССР, по его словам, речи идти не могло, уже только в связи с ядерным оружием, имевшемся с избытком у советской армии. Речь шла о вступлении новой России в НАТО, о будущей евразийской зоне безопасности от берегов Атлантического океана до границ Китая. С такой инициативой выходила Москва.

«Эти предложения вызывали на Западе меньше интереса, чем того требовала ситуация. Вскоре Россия разговаривала лишь сама с собой», — отметил Штюрмер. А в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации, добавил он.

Обозреватель считает, что бессмысленно высматривать в сегодняшней ситуации новую холодную войну: она уже давно идет. Холодная война эпохи СССР происходила в предсказуемой системе под дипломатическим контролем и определялось убежденностью всех сторон в том, что в ядерной войне нет победителей.

«Сегодня остатки стабильности разрушены гневом России, мощью Китая и перегруженностью Америки. Не слышен ли стук копыт коней всадников апокалипсиса?» — резюмировал обозреватель.

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