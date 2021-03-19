Мари Краймбрери выпустила альбом с откровениями о своей жизни

Певица Мари Краймбрери в пятницу выпустила альбом «Нас узнает весь мир», куда вошли девять песен, каждая из которых отражает какой-то период ее жизни.

В альбоме три премьерные песни, а остальные были выпущены в последние месяцы. Среди новинок — одноименная с названием пластинки «Нас узнает весь мир», «Воля не моя» и «Иди танцуй».

Также в альбоме композиции «Ты меня не забудешь», «Океан», «Холостяк», «Самолет», «Пряталась в ванной», «If You Love Me».

«Каждая песня в нем — особенная для меня. Каждая песня — этап моей жизни. Каждая песня — с мурашками по всему телу», — написала Краймбрери в Instagram.

Певица Мари Краймбрери родом из Украины. Она сама пишет и исполняет песни. Девушка прославилась после выпуска песни «Давай навсегда», которая стала хитом интернета. Некоторое время она работала самостоятельно, а с 2017 года стала артистом лейбла Velvet Music, куда также входят Елка, Анна Плетнева, Звонкий, Владимир Пресняков.

«Нас узнает весь мир» Краймбрери стал третьим студийным альбомом певицы. Среди других пластинок — «ННКН (Нет никого круче нас)», «Переобулась» и мини-альбом «Не в адеквате».



