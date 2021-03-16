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Доказана реальность туннелей в пространстве-времени

Источник:
SciTechDaily
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Фото: © NASA

Международная группа физиков впервые смогла теоретически обосновать существование туннелей в пространстве-времени, которые дают возможность мгновенно переходить из одной точки Вселенной в другую.

Согласно общей теории относительности Альберта Эйнштейна, опубликованной в 1916 году, Вселенная имеет четыре измерения — три пространственных измерения и время в качестве четвертого измерения.

Вместе они образуют пространство-время, которое может быть растянуто и искривлено массивными объектами — например, черными дырами. При этом возможна такая конфигурация континуума, когда две отдаленные точки пространства могут сближаться до близкого расстояния.

Предыдущие физические модели предполагали, что единственный способ пройти через такой туннель — использовать экзотическую форму материи, которая имеет отрицательную массу. В новом исследовании ученые доказали, что подобное возможно даже без таких допущений.

Исследователи объединили квантовую теорию с теорией относительности, рассмотрев поведение электронов. Оказалось, что материя в виде заряженных электронов может преодолевать пространственные туннели без последствий.

Таким образом, ученым удалось доказать возможность мгновенной передачи данных из одного уголка Вселенной в другой — фактически, телепортации сквозь время и пространство без нарушения физических законов.

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