Россия вложила деньги в госдолг США

Россия в январе увеличила объем вложений в американские казначейские ценные бумаги до 6,145 миллиардов долларов, в декабре 2020 года он был на уровне 6,011 миллиардов, следует из данных Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,7 миллиарда, месяцем ранее было 1,2 миллиарда. На долю краткосрочных — 3,4 миллиарда долларов по сравнению с 4,8 миллиарда в декабре 2020 года.

Крупнейшими держателями государственных бумаг США в январе стали Япония и Китай, которые купили американских облигаций на сумму более триллиона долларов. Исторически эти государства охотнее всего вкладываются в американский госдолг.

Пик российских вложений в гособлигации США фиксировался в феврале 2013 года, тогда Москва держала в американских госбумагах более 165 миллиардов долларов. В 2014 году Россия начала постепенный вывод резервов из американских гособлигаций на фоне возможных санкций.