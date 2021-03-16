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Россия вложила деньги в госдолг США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия в январе увеличила объем вложений в американские казначейские ценные бумаги до 6,145 миллиардов долларов, в декабре 2020 года он был на уровне 6,011 миллиардов, следует из данных Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,7 миллиарда, месяцем ранее было 1,2 миллиарда. На долю краткосрочных — 3,4 миллиарда долларов по сравнению с 4,8 миллиарда в декабре 2020 года.

Крупнейшими держателями государственных бумаг США в январе стали Япония и Китай, которые купили американских облигаций на сумму более триллиона долларов. Исторически эти государства охотнее всего вкладываются в американский госдолг.

Пик российских вложений в гособлигации США фиксировался в феврале 2013 года, тогда Москва держала в американских госбумагах более 165 миллиардов долларов. В 2014 году Россия начала постепенный вывод резервов из американских гособлигаций на фоне возможных санкций.

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