Фильмы Оскара-2021: кто поборется за награду

Восемь картин поборются за звание лучшего фильма премии «Оскар». Многие критики уверены, что лидер гонки — «Земля кочевников» Хлои Чжао, но среди претендентов — не менее сильные ленты. Это и биографическая драма Финчера «Манк», и история о женской мести Эмиральды Феннел.
Американская академия киноискусств объявила претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» 15 марта. Обычно это происходит раньше, но из-за пандемии сроки сдвинулись. Вручение главной кинонаграды тоже пройдет позднее — 25 апреля. Вот главные претенденты на Оскар.
«Манк», режиссер: Дэвид Финчер
Действие биографической драмы разворачивается в 1940 году. Нью-йоркский острослов Герман Манкевич, когда-то приехавший покорять Голливуд и в целом преуспевший, с переломами после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве.
Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым режиссером Орсоном Уэллсом. Манк — так называют его друзья — должен всего за три месяца написать для Уэллса сценарий. А лучше бы за два. Манк вспоминает последние годы, проведенные в Голливуде, и переносит опыт личного общения с воротилами бизнеса в сценарий.
«Суд над чикагской семеркой», режиссер: Аарон Соркин
Биографический триллер рассказывает о событиях в Чикаго 1968 года. Демонстрация против войны во Вьетнаме вылилась в стычки с полицией. Семь участников беспорядков предстают пред судом по обвинениям в заговоре против американского правительства.
Фильм удачно вписывается в политическую повестку. Если картина не получит главную премию, то Соркин наверняка будет отмечен лично за постановку и сценарий.
«Земля кочевников», режиссер: Хлоя Чжао
«Кочевники» — личная история, которая показала целый пласт культуры США. По сюжет 60-летняя женщина Ферн остается без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, она становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.
Картина Чжао уже получила внушительное число наград. Картину считают главным претендентом на победу. В свете последних преобразований в правилах «Оскара» «Земле кочевников» может сыграть на руку и то, что он снят женщиной.
«Иуда и черный мессия», режиссер: Шака Кинг
Еще одна лента, отсылающая зрителя в Чикаго 1968 года. Попавшись на угоне машины с поддельным удостоверением ФБР, преступник Уильям О’Нил соглашается на сделку с федералами.
Он внедряется в отделение радикальной организации «Черные пантеры» и втирается в доверие к ее лидеру Фреду Хэмптону, как раз когда тот начинает объединять местные этнические организации в «Радужную коалицию».
«Минари», режиссер: Ли Айзек Чун
По сюжету молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества.
Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».
«Звук металла», режиссер: Дариус Мардер
Фильм отнюдь не о работе на заводе. Blackgammon — так называется панк-металлическая группа, сколоченная барабанщиком Рубеном и его боевой подругой Лу. Для рокера Рубен — бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью — слишком повернут на здоровом образе жизни, впрочем от болезней, как от сумы и тюрьмы, лучше не зарекаться.
Во время выступления он вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, а глухой гул. Это первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединенную обитель людей с глухотой, чтобы самому научиться быть глухим.
«Девушка, подающая надежды», режиссер: Эмиральд Феннел
Криминальный триллер рассказывает о 30-летней Кассандре, которая живет с родителями и работает в кофейне. Девушка скрывает от близких, что по вечерам посещает бары и другие увеселительные заведения, где, притворяясь сильно пьяной, ведет охоту на падких до беззащитных женщин мужчин.
По ходу фильма открывается правда: все, что она делает — попытка отомстить за события студенческих лет. Когда в ее жизни появляется человек из прошлого, воспоминания накатывают с новой силой и героиня составляет список «должников», которые заслужили мести.
«Отец», режиссер: Флориан Зеллер
В «Отце» Энтони Хопкинса зрители увидят в очень драматичной роли. Его герой далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку, Энтони упрямится, но дочь все настойчивее ищет для папочки идеальную женщину.
На первый взгляд простая история оборачивается сумасшествием, воплощенным на экране блистательной игрой Хопкинса. Большая вероятность, что главным претендентом на «Оскар» будет не фильм, а актер.
Во многих странах «Отец» стартовал еще в прошлом году, а российский зритель вынужден ждать его выхода до 15 апреля.