Фильмы Оскара-2021: кто поборется за награду

Восемь картин поборются за звание лучшего фильма премии «Оскар». Многие критики уверены, что лидер гонки — «Земля кочевников» Хлои Чжао, но среди претендентов — не менее сильные ленты. Это и биографическая драма Финчера «Манк», и история о женской мести Эмиральды Феннел.

Американская академия киноискусств объявила претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» 15 марта. Обычно это происходит раньше, но из-за пандемии сроки сдвинулись. Вручение главной кинонаграды тоже пройдет позднее — 25 апреля. Вот главные претенденты на Оскар.

«Манк», режиссер: Дэвид Финчер

Действие биографической драмы разворачивается в 1940 году. Нью-йоркский острослов Герман Манкевич, когда-то приехавший покорять Голливуд и в целом преуспевший, с переломами после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве.

Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым режиссером Орсоном Уэллсом. Манк — так называют его друзья — должен всего за три месяца написать для Уэллса сценарий. А лучше бы за два. Манк вспоминает последние годы, проведенные в Голливуде, и переносит опыт личного общения с воротилами бизнеса в сценарий.

«Суд над чикагской семеркой», режиссер: Аарон Соркин

Биографический триллер рассказывает о событиях в Чикаго 1968 года. Демонстрация против войны во Вьетнаме вылилась в стычки с полицией. Семь участников беспорядков предстают пред судом по обвинениям в заговоре против американского правительства.

Фото: © кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой»

Фильм удачно вписывается в политическую повестку. Если картина не получит главную премию, то Соркин наверняка будет отмечен лично за постановку и сценарий.

«Земля кочевников», режиссер: Хлоя Чжао

«Кочевники» — личная история, которая показала целый пласт культуры США. По сюжет 60-летняя женщина Ферн остается без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, она становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Картина Чжао уже получила внушительное число наград. Картину считают главным претендентом на победу. В свете последних преобразований в правилах «Оскара» «Земле кочевников» может сыграть на руку и то, что он снят женщиной.

«Иуда и черный мессия», режиссер: Шака Кинг

Еще одна лента, отсылающая зрителя в Чикаго 1968 года. Попавшись на угоне машины с поддельным удостоверением ФБР, преступник Уильям О’Нил соглашается на сделку с федералами.

Фото: © кадр из фильма «Иуда и черный мессия»

Он внедряется в отделение радикальной организации «Черные пантеры» и втирается в доверие к ее лидеру Фреду Хэмптону, как раз когда тот начинает объединять местные этнические организации в «Радужную коалицию».

«Минари», режиссер: Ли Айзек Чун

По сюжету молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества.

Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

«Звук металла», режиссер: Дариус Мардер

Фильм отнюдь не о работе на заводе. Blackgammon — так называется панк-металлическая группа, сколоченная барабанщиком Рубеном и его боевой подругой Лу. Для рокера Рубен — бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью — слишком повернут на здоровом образе жизни, впрочем от болезней, как от сумы и тюрьмы, лучше не зарекаться.

Фото: © кадр из фильма «Звук металла»

Во время выступления он вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, а глухой гул. Это первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединенную обитель людей с глухотой, чтобы самому научиться быть глухим.

«Девушка, подающая надежды», режиссер: Эмиральд Феннел

Криминальный триллер рассказывает о 30-летней Кассандре, которая живет с родителями и работает в кофейне. Девушка скрывает от близких, что по вечерам посещает бары и другие увеселительные заведения, где, притворяясь сильно пьяной, ведет охоту на падких до беззащитных женщин мужчин.

По ходу фильма открывается правда: все, что она делает — попытка отомстить за события студенческих лет. Когда в ее жизни появляется человек из прошлого, воспоминания накатывают с новой силой и героиня составляет список «должников», которые заслужили мести.

«Отец», режиссер: Флориан Зеллер

В «Отце» Энтони Хопкинса зрители увидят в очень драматичной роли. Его герой далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку, Энтони упрямится, но дочь все настойчивее ищет для папочки идеальную женщину.

Фото: © кадр из фильма «Отец»

На первый взгляд простая история оборачивается сумасшествием, воплощенным на экране блистательной игрой Хопкинса. Большая вероятность, что главным претендентом на «Оскар» будет не фильм, а актер.

Во многих странах «Отец» стартовал еще в прошлом году, а российский зритель вынужден ждать его выхода до 15 апреля.