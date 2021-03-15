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Илья Куликов снимет сериал про космос с замашкой на Голливуд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой СТС

Режиссер Илья Куликов снимет комедийный сериал «Гелий-3» для канала СТС. Новый проект будет рассказывать о секретной миссии станции «Закат-1» на Луне.

Главную роль Ирины Цветковой сыграет актриса Нонна Гришаева, известная зрителям СТС по сериалу «Папины дочки». Также в сериале задействованы Татьяна Бабенкова («Полицейский с Рублевки»), Павел Яшков, Мария Лисовая, Юрий Грубник, Артём Сучков, Сергей Шаталов, Сергей Штатнов, Варвара Бородина, Кирилл Мелехов, Иван Агапов, Илья Нестеров, Вера Егорова.

Сюжет

Сюжет сериала развернется в 2040 году. Тогда «Рускосмос» запускает станцию «Закат-1» на Луне с целью защитить Землю от опасного астероида.

Новую структуру возглавляет чудаковатая Ирина Цветкова, у которой в подчинении оказались не менее странные сотрудники: недалёкий майор Слава, пилот-хамка София, бестолковые инженеры Юрич и Рома и другие специалисты, не нашедшие место на родной планете.

Привычный уклад станции меняет астрофизик Венера Мышкина, которая узнает, что на деле команда не спасает мир, а незаконно добывает гелий-3.

Замах на Голливуд

Декорации станции построили за три месяца в павильоне площадью 3 тысячи квадратных метров. «Закат-1» включает главный штаб управления, коридоры, шлюз, медблок, научный центр, столовую и жилблок с каютами героев. Художники с нуля создали космический корабль, луноход, оружие, аппараты для связи с инопланетянами, телефоны, планшеты и другую технику 2040 года.

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«Первое впечатление, что я попал в Голливуд. Видно, что трудились профессионалы высокого уровня», — поделился впечатлениями о декорациях актер Кирилл Мелехов.

Над костюмами команды «Закат-1» работает художник Полина Лосева («Хороший человек», «Кислота»), которая в процессе подготовки изучила форму советских, российских и американских космонавтов в московском Музее космонавтики и пересмотрела последние космические хиты — «Интерстеллар» и «Марсианин».

Кроме формы, исполнители главных ролей примерят специально созданные для сериала защитные маски, бронежилеты, шлемы, бомбер со светящимся экраном, комбинезоны, пижаму и другую одежду космического будущего.

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