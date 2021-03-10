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Выбраны 20 претенденток для съемок фильма в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA

Две актрисы, которые будут выбраны для фильма про космос, посвятят проекту год. На данном этапе отбора в финал прошли 20 женщин из 3 тысяч заявок, сообщила пресс-служба Первого канала.

Фильм под рабочим названием «Вызов» — совместный проект Первого канала и «Роскосмоса». Главный герой фильма в действительности полетит на Международную космическую станцию, новая картина станет первой в истории, снятой в космосе.

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Среди 20 девушек, выбранных творческой группой, есть как известные актрисы, так и представительницы других профессий (пилот, психолог, научный сотрудник). На следующем этапе отбора финалисток ждет медкомиссия, которая начнется уже в марте и определит, кто из девушек полностью соответствует критериям, необходимым для полета в космос.

«Двум актрисам, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется посвятить ему год. Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц, в силу обстоятельств, должна была оказаться на орбите», — сказал о проекте гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Старт съемок фильма запланирован на октябрь 2021 года. Вместе с актрисой на орбитальную станцию отправится и режиссер фильма Клим Шипенко.

«Этот проект — очень нужный для кинематографа эксперимент, который даст представление о том, каково это снимать космический фильм не на Земле, а по-честному в космосе», — сказал Шипенко.

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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...
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