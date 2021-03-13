МКС «приподняли» над Землей

Орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках начальной подготовки к прилету следующего экипажа, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к МКС, включились на 144 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 450 метров.

Теперь она составляет 419,7 километров над поверхностью Земли. Маневр обеспечил благоприятные баллистические условия перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», которые запланированы на 9 апреля 2021 года.

В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублерами являются космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.