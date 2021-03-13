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МКС «приподняли» над Землей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках начальной подготовки к прилету следующего экипажа, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к МКС, включились на 144 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 450 метров.

Теперь она составляет 419,7 километров над поверхностью Земли. Маневр обеспечил благоприятные баллистические условия перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», которые запланированы на 9 апреля 2021 года.

В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублерами являются космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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Uynachalnica

И зарплаты подозрительно работающим! Таким деятелям, например, как в минтруде!

Kleine Mole

Какие законы работают в Крыму?Чья там армия? Паспорта какой страны у жителей Крыма? Какая валюта в обиходе?...

pepelmetal

Видимо очередной будет трясти пробиркой с мукой)?

Kleine Mole

Статья УК о "территориальной целостности РФ" по тебе плачет, дурачок.
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