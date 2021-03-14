Спортсмены со всего мира устроят заплыв на Байкале

Спортсмены из шести стран соберутся летом на Байкале, чтобы переплыть озеро за 30 часов, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«И это тоже своего рода рекорд. В июне восемь пловцов из разных стран мира за 30 часов намерены переплыть Байкал из поселка Выдрино в Иркутск. Это 120 километров», — сообщил губернатор.

По его словам на озеро приедут пловцы из России, Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады. Сейчас спортсмены проходят серьезную подготовку.

Глава региона также сообщал, что во вторник известный российский фридайвер намерен установить новый рекорд Гиннесса по погружению в Байкал. Алексей Молчанов собирается нырнуть на глубину 80 метров при температуре воды около трех градусов.