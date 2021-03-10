Эксперты представили новую версию исчезновения рейса MH370

Эксперты по авиабезопасности предложили новую версию загадочного исчезновения авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в марте 2014 года.

Новую версию эксперты выдвинули после изучения фотографий обломка спойлера крыла самолета, обнаруженного у побережья Южной Африки в августе прошлого года и, предположительно, принадлежащего MH370.

Лайнер мог упасть в море в результате «неконтролируемого скоростного пикирования», заявил эксперт Майкл Экснер. Он уверен, что найденный спойлер принадлежит пропавшему самолету. Повреждения данного обломка говорят об его отделения от крыла при резком снижении, приводит РИА Новости мнение специалиста.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Самолет, скорее всего, потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить точное место его крушения.