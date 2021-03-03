Буддийский лама предрек неудачи двум знакам в 2021 году

Лама Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов сообщил, кому не повезет в наступившем году, а кто окажется под счастливой звездой, и кому будет благоволить белая корова, сообщила пресс-служба дацана в социальной сети «ВКонтакте».

«Год благоволит людям, родившимся в годы Змеи и Курицы. Корова — символ работоспособности, трудолюбия. Избранному делу она отдает всю себя. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного», — сообщил Намжилов.

Год неблагоприятен для людей, родившихся в годы Овцы и Коровы. В сложной жизненной ситуации окажутся безынициативные, ленивые и робкие люди. Их будут стараться использовать. Участятся случаи паразитизма, иждивенчества, наглого использования чужого труда, имени, энергии, достижений. В связи с этим больше будет громких скандалов, дрязг, разоблачений.

Год Коровы благоволит работящим, трудолюбивым людям. Лживых разговоров, обещаний и прочих видов обмана станет меньше, труд выйдет на первое место, резюмировал лама.