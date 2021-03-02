Горбачев установил возрастной рекорд среди лидеров страны

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, которому 2 марта исполнилось 90 лет, установил рекорд продолжительности жизни среди отечественных лидеров.

Рейтинг продолжительности жизни лидеров страны составил Telegram-канале «Пул №3». Например, глава Временного правительства Александр Керенский прожил 89 лет. Из советских лидеров дольше всех прожил Никита Хрущев — 77 лет.

Леонид Брежнев скончался в 75 лет, Иосиф Сталин — 74 года, Константин Черненко — 73 года, Юрий Андропов — 69 лет, а Владимир Ленин — всего 53 года. Первый президент России Борис Ельцин умер в возрасте 76 лет.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м. Он отметит юбилей в Zoom с близкими друзьями и соратниками.