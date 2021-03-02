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Вышел тизер проекта о путешествиях «Пятеро на каникулах» про Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Самые интересные и заповедные уголки Республики Алтай и Алтайского края покажут в документальном проекте «Пятеро на каникулах», сообщает ПрофиСинема PR.

«Пятеро на каникулах» — многосерийный фильм о путешествиях по России. Первый сезон, состоящий из 10 серий, начинается с поездки на Алтай.

«Семья Гейко, в которой подрастают трое детей, исследует самые интересные и заповедные уголки Республики Алтай и Алтайского края. Герои учатся лепить из глины, посещают пасеку, забираются в таинственные пещеры», — говорится в сообщении.

Одной из главных достопримечательностей станет музей писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Там герои встретят актера Андрея Мерзликина, который отправившись в поездку с женой Анной, также посещает места, связанные с Шукшиным.

За время всего проекта семья Гейко посетит Кавказ, Камчатку, Сибирь, Карелию, Урал, Крым и другие уголки России. Съемки первого сезона еще продолжаются. Создатели фильма уже ведут переговоры с партнерами среди телеканалов и онлайн-площадок.

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Вышел тизер проекта о путешествиях «Пятеро на каникулах» про Алтай
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