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Россия создаст новую баллистическую ракету «Кедр»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Российские оборонные предприятия работают над проектом нового ракетного комплекса стратегического назначения «Кедр». Ракета расширит военные возможности России.

«Это одно из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения для модернизации стратегического вооружения. Пока ведется глубокая научно-исследовательская работа», — цитирует источник в ракетно-космической отрасли ТАСС.

Пока неизвестно, когда разработчики приступят к опытно-конструкторской работе. На создание таких комплексов с учетом испытаний может уйти несколько лет, только после этого может быть принято решение о старте производства.

Сейчас на вооружении армии России стоят межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Р-36М2 «Воевода», РТ-2ПМ «Тополь», РС-24 «Ярс», ведется подготовка к испытаниям ракеты тяжелого класса РС-28 «Сармат».

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