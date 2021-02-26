Сайт «Москвича» привлек внимание в Сети

Сайт автомобильного завода «Москвич», обанкротившегося 20 лет назад, по-прежнему доступен — на нем можно узнать модели, которые продавались в 2001 году и их цены.

Первым на сайт «Москвича» обратило внимание издание Motor. Посетителям ресурса предлагается приобрести большое количество моделей и дополнительного оборудования.

Завод в то время предлагал хэтчбеки «Святогор» и «Юрий Долгорукий», седаны «Князь Владимир» и «Калита», купе «Дуэт», двух- и четырехместные пикапы «Москвич-2335». Цены варьировались от 115 до 574 тысяч рублей.

Отдельно на сайте приводится стоимость дополнительного оборудования. Например, гидроусилитель руля можно было заказать за 21,5 тысячи рублей, а сиденья улучшенной конструкции — за 7,5 тысячи рублей.

Сборка автомобилей на «Москвиче» завершилась в 2001 году, а через год прекратилось производство запчастей. Юридически завод был признан банкротом 28 февраля 2006 года, в 2007 году полностью прекратил существование.