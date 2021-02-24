Путин призвал ФСБ пресечь финансирование «из-за бугра»

Федеральная служба безопасности должна пресечь иностранное финансирование политических сил, которые ведут подрывную деятельность в России, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.

«Нужно <…> четко проводить грань между естественной для нашего общества политической конкуренцией и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства», — сказал глава государства.

По его словам, такие действия направлены на обслуживание чужих интересов, причем деятельность оплачивается «из-за бугра». Спецслужбы должны пресекать такие попытки, отметил Путин.

Он также напомнил, что в 2020 году ФСБ пресекла деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, работавших в России.