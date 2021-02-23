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Названа скрытая опасность зубной пасты с фтором

Источник:
«Популярная механика»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Использовать зубную пасту с фтором необходимо только в случае нехватки этого элемента в пище, рекомендуют эксперты. В противном случае человеку угрожает неприятное заболевание зубов.

Фтор содержится в зубной эмали и костях в виде фтораппатита, этот микроэлемент естественным образом поступает в человеческий организм из воды и некоторых продуктов питания. При недостатке фтора в эмали вместо фтораппатита образуется гидроксиаппатит.

Это вещество легко вымывается из зубов, в результате чего они лишаются защиты, что может повлечь за собой развитие кариеса. Однако переизбыток фтора вызывает флюороз — заболевание, в результате которого на эмали появляются пятна и дефекты.

Поэтому эксперты советуют узнать, проходит ли вода в регионе проживания процедуру фторирования. Если ответ положительный, то регулярное использование зубной пасты с фтором может только навредить.

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