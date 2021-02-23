Россия вернула элементы плановой экономики

Определенные элементы плановой работы по экономике в России уже есть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировавший идею президента Белоруссии Александра Лукашенко перевести союзное государство в режим плановой экономики.

По словам Пескова, элементами плановой экономики являются запущенные три года назад национальные проекты, в рамках которых власти рассчитывают догнать и перегнать мировой экономический рост, передает ТАСС.

«Смотря что имеется в виду под плановой экономикой: советский Госплан или реализация каких-то запланированных проектов. Потому что проектный менеджмент — это тоже в принципе плановая работа», — сказал Песков.

Лукашенко ранее призвал игнорировать санкции, которые вводятся Западом в отношении Белоруссии и России. По его словам, либералы убедили власти, что рынок сам все отрегулирует, но такой механизм не работает в современных условиях.

«Я из советского времени. Знаю, что такое Госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей», — подчеркнул он.