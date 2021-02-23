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Черный кофе признали полезным для сердца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gaggia

Ежедневное употребление от одной до нескольких чашек черного кофе без сахара связано с долгосрочным снижением риска сердечной недостаточности, выяснили американские ученые.

Анализ показал, что по сравнению с теми, кто не пьет кофе, риск сердечной недостаточности со временем снизился на 5-12% на каждую чашку кофе при ежедневном употреблении. На кофе без кофеина обнаруженная польза для здоровья не распространяется, передает CNN.

Другое исследование показало, что риск сердечной недостаточности остался прежним для тех, кто не пьет кофе вообще или пьет менее чашки в день. Однако среди тех, кто каждый день выпивает две чашки и более, риск снижается примерно на 30%.

Ранее кофеин считается потенциально вредным для сердца. Ученые констатировали, что кофе может быть частью здорового рациона, если пить его без сахара и молочных продуктов с высоким содержанием жира.

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