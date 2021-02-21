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«Ниву» в броне и со странным интерьером выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © auto.ru

Бывшую инкассаторскую «Ниву» ВАЗ-2131 с бронированным кузовом и салоном, отделанным в стиле квартир 1990-х годов, выставили на продажу за 4 миллиона рублей.

«Продаю прекрасный автомобиль для настоящих мужчин с защитным окрасом. Автомобиль имеет бронированный корпус, так как ранее использовался в инкассаторской службе. Эта машина надежна, как автомат Калашникова», — написал автор объявления на Авто.ру.

«Нива» окрашена в камуфляжные цвета. Салон ее напоминает интерьеры квартир в 90-е: на стенках висят характерные картинки, на полу постелен линолеум, установлены пара деревянных столиков из натурального дерева.

Пробег у «Нивы» 2007 года выпуска — 110 тысяч километров. На ней стоит родной двигатель 1,7 литра мощностью 81 лошадиная сила. Авто оснащено силовыми бамперами и дополнительным светодиодным освещением. Продавец просит за машину 4 миллиона рублей.

Фото: © auto.ru

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ivanbak

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