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Западный эксперт рассказал о вечных обидах России

Источник:
Neue Z?rcher Zeitung
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Параноидальная вера в вечное унижение Западом загоняет Россию в новую изоляцию, считает обозреватель швейцарского издания Neue Zrcher Zeitung Маркус Цинер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Москва будет развивать сотрудничество с Западом только на равноправной основе.

«Ключевой российский нарратив гласит, что Запад неуважительно обращается с Москвой, что он отверг ее протянутую руку и унизил страну», — отмечает швейцарский обозреватель.

Цинер отчасти признает справедливость претензий, например, когда речь идет о расширении НАТО. Но он считает, что Москва эти обиды намеренно преувеличивает. «Российский нарратив об унижении годится для того, чтобы сплотить собственный народ вокруг власти», — отмечает эксперт.

По словам Цинер, такая интерпретация — не нова. Он напомнил в этой связи знаменитое высказывание императора Александра III: «У России есть только два союзника: ее армия и флот».

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Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

Dr. LivSee

При капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.
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