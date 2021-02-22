Западный эксперт рассказал о вечных обидах России

Параноидальная вера в вечное унижение Западом загоняет Россию в новую изоляцию, считает обозреватель швейцарского издания Neue Zrcher Zeitung Маркус Цинер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Москва будет развивать сотрудничество с Западом только на равноправной основе.

«Ключевой российский нарратив гласит, что Запад неуважительно обращается с Москвой, что он отверг ее протянутую руку и унизил страну», — отмечает швейцарский обозреватель.

Цинер отчасти признает справедливость претензий, например, когда речь идет о расширении НАТО. Но он считает, что Москва эти обиды намеренно преувеличивает. «Российский нарратив об унижении годится для того, чтобы сплотить собственный народ вокруг власти», — отмечает эксперт.

По словам Цинер, такая интерпретация — не нова. Он напомнил в этой связи знаменитое высказывание императора Александра III: «У России есть только два союзника: ее армия и флот».