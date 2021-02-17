Разработчик «Тополя» и «Ярса» создаст поезд на магнитной подушке

Корпорация «Московский институт теплотехники» разработала поезд на магнитной подушке, способный работать в беспилотном режиме, сообщил генеральный конструктор МИТ, академик РАН Юрий Соломонов.

«Целью проекта — создание полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава для проверки основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии МАГЛЕВ (поезд на магнитной подушке)», — приводит ТАСС слова Соломонова.

Проект станет глубокой модернизацией созданной в начале 2000-х годов в Москве монорельсовой транспортной системы. Движение состава будет осуществляться по металлической ходовой балке.

Технология МАГЛЕВ — движение поезда под управлением силы электромагнитного поля. В отличие от традиционных поездов в процессе движения он не касается поверхности рельса.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».