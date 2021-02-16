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Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты считают, что по итогам 2021 года возможен рост цен на товары и услуги на 15%. Компании уже сейчас оценивают возможный рост стоимости в 8–10%, говорится в исследовании, проведенном Центром стратегических разработок (ЦСР).

«Мы видим, что 44% компаний ожидают, что в течение 2021 года вырастут цены на их конечную продукцию либо услуги. Этот рост составит 8–10%», — сказала РБК вице-президент ЦСР Лора Накорякова.

Она отметила, что вероятность роста цен на товары и услуги на 15% по итогам 2021 года довольна высока, так как сейчас компании уже оценивают возможный рост в 8–10%.

Такой рост может стать дополнительным препятствием для восстановления бизнеса и экономики в целом, считает вице-президент ЦСР.

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