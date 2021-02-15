Жителей Барнаула осудят за сексуальное насилие над мальчиками

Жители Алтайского края предстанут перед судом за сексуальное насилие над шестью несовершеннолетними мальчиками, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, с 2013 по 2020 год житель Барнаула знакомился в городе с несовершеннолетними мальчиками, входил в доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Мальчики находились в сложной жизненной ситуации, он уговаривал и подкупал их, привозил к друзьям, которые так же совершали над детьми насилие. Всего пострадали шесть мальчиков от 9 до 16 лет.

Фигурантами уголовных дел стали шесть мужчин от 32 до 62 лет. Их обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Во время следствия первый обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.