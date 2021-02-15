НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Жителей Барнаула осудят за сексуальное насилие над мальчиками

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Фото: © U.S. Marshals Service

Жители Алтайского края предстанут перед судом за сексуальное насилие над шестью несовершеннолетними мальчиками, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, с 2013 по 2020 год житель Барнаула знакомился в городе с несовершеннолетними мальчиками, входил в доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Мальчики находились в сложной жизненной ситуации, он уговаривал и подкупал их, привозил к друзьям, которые так же совершали над детьми насилие. Всего пострадали шесть мальчиков от 9 до 16 лет.

Фигурантами уголовных дел стали шесть мужчин от 32 до 62 лет. Их обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Во время следствия первый обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Еще по теме
Участников запрещенной террористической организации задержали в Сибири
Председатель общества инвалидов в Кузбассе предстанет перед судом
«Улыбающегося маньяка» с Алтая поймали на Кипре
Следователь-маньяк сбежал из тюрьмы на Кипре
смотреть все
ЧП #Криминал
О самом главном
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Китайский Новый год: как привлечь богатство?
Пикантный день влюбленных: недорогие подарки из секс-шопа
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Все статьи
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Госдума рассмотрит закон об уголовном проступке
Реестр для доступа к биометрическим данным создадут в России
АвтоВАЗ отзовет автомобили Lada Xray из-за проблем с рулем
Подробности
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителей Барнаула осудят за сексуальное насилие над мальчиками
Сибирь 15.02.2021 22:46
Новость об «изгнании» чиновников с обряда удивила власти Алтая
Сибирь 15.02.2021 22:37
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 17:38
Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального
Сибирь 15.02.2021 16:09
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21438
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6014
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5489
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5060
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Госдума рассмотрит закон об уголовном проступке
Реестр для доступа к биометрическим данным создадут в России
АвтоВАЗ отзовет автомобили Lada Xray из-за проблем с рулем
Актуальные темы
Дорожные войны
41
Раскопали в Сибири
66
На грани науки
113
Человек и еда
51
О любви и нравах
84
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...
Sibnet.Ru