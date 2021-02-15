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Холод вернется в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Теплая погода задержится в Новосибирске ненадолго, уже во второй половине этой недели снова похолодает, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Сегодня, завтра и часть суток (среды) мы будем находиться в южной, теплой части циклона, который перемещается по северным районам Ханты-Мансийского автономного округа и Томской области на северо-восток. Поэтому температуры днем близки к оттепели», – рассказала синоптик.

В ночь на вторник будет преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег, местами метели. Скорость ветра в порывах усилится до 17 метров в секунду. Ночью будет 6-8, днем – 1-3 градусов ниже нуля.

В среду ночью вероятны снегопады, метели, днем – небольшой снег. Ночью будет 8-10, днем – 6-8 градусов ниже нуля с небольшим понижением температуры в течение дня.

Ночью в четверг будет уже 16-18, днем – 13-15 градусов мороза, дальше температуры будут опускаться. Предполагается, что осадки прекратятся. В течение нескольких ночей ночные температуры будут доходить до -30, дневные – до 23 градусов.

«Зима еще не сдает свои позиции, февраль еще зимний месяц, расслабляться не стоит», – напомнила собеседница. Холода, по прогнозам синоптиков, продлятся до субботы или воскресенья.

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