Назван самый простой рецепт сохранения молодости

Для максимально длительного сохранения молодости людям следует полностью отказаться от сладостей, добавить в рацион свежие овощи и фрукты, а также ежедневно двигаться, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ Ольга Ткачева.

«Когда мы говорим, как сохранить молодость, и ищем секреты молодости, самый главный секрет — это движение», — отметила Ткачева, подчеркнув при этом, что любой отказ от двигательной активности навредит здоровью в долгосрочной перспективе.

Специалист подчеркнула, что необходимость двигательной активности обоснована с точки зрения физиологии и доказательной медицины. Именно работа всех групп мышц позволяет сохранить их силу и массу.

Ткачева посоветовала ежедневно совершать прогулки даже в случае заболеваний суставов и сердца. При этом здоровый человек должен ежедневно в течение 40 минут совершать физические упражнения.

Двигательную активность необходимо сочетать с правильным питанием — с минимумом сахара и соли в продуктах, достаточным количествам белка, который является основным строительным материалом для организма. Также нужно каждый день выпивать минимум 1,5-2 литра жидкости.