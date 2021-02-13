Лукашенко посоветовал использовать телефоны с кнопками

США следят за пользователями смартфонов, поэтому «умные люди» покупают кнопочные мобильные телефоны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

«Ради Бога, звоните. Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — сказал Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание началось в Минске 11 февраля. Общая численность участников мероприятия составила 2,7 тысячи человек. Собрание открылось четырехчасовой речью Лукашенко.

Глава государства рассказал о необходимости укрепления силового блока, повышения эффективности государственного управления, росте зарплат врачей и учителей, поэтапном внедрении накопительной пенсионной системы, жилищном и дорожном строительстве.

Делегаты подвели итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудили основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет.