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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышло продолжение культового платформера Little Nightmares

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Игра Little Nightmares II появилась в продаже 11 февраля, релиз платформера от студии Bandai Namco состоялся в сервисах Steam и GOG, а также для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

События Little Nightmares II разворачиваются в мире, деформированном постоянными передачами огромной башни. Жители зомбированы постоянным просмотром телевизора, поэтому стараются схватить маленького героя, если заметят его.

Протагонистом выступает Моно, а его проводником станет Шестая — девочка из первой части игры в желтом плаще. В своем путешествии игроку предстоит раскрыть темные тайны пугающего мира.

Разработчики обещают новые ужасные испытания для главных героев. Шестой на протяжении сюжета будет управлять искусственный интеллект, девочка поможет Моно в решении головоломок, а также при столкновении с местными обитателями.

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