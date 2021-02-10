Байден изучит беседы Трампа с Путиным

Президент США Джо Байден получит доступ к записям разговоров своего предшественника Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Команда нового американского лидера намерена изучить беседы двух президентов ради «национальной безопасности».

Байдену не потребуется дополнительное «одобрение» сенаторов или конгрессменов, чтобы ознакомиться с материалами звонков, пишет издание Politico со ссылкой на собственный источник.

При этом известно, что Трамп тщательно защищал свои личные разговоры с иностранными лидерами. Некоторые из них был скрыты в секретной системе, чтобы ограничить доступ сотрудников президентской команды и предотвратить утечки.

После того, как Трамп покинул свой пост, стенограммы и записи передали в Национальное управление архивов и документации. При этом издание допускает, что некоторые переговоры Трампа и Путина с глазу на глаз остались тайными.