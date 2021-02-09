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Штраф за самовыгул собак в Бурятии увеличили в 10 раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Штраф за самовыгул собак увеличился с 500 рублей до 5 тысяч рублей из-за массового нападения животных на людей, не только бездомных, но и домашних, сообщает администрация Улан-Удэ.

В понедельник в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». По законопроекту увеличились суммы штрафов за нарушение правил выгула, порядка регистрации домашних животных и допущение нападения животных (как домашних, так и из приюта) на человека.

В частности, за нарушение правил выгула животных грозит штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Если домашний питомец нападет на человека и нанесет ему травмы, то хозяину грозит штраф в размере 3-5 тысяч рублей.

В декабре собаки напали на 20-летнюю девушку в поселке Забайкальском и растерзали ее. Врачи до сих пор сражаются за ее жизнь, и пострадавшей предстоит еще множество операций. В январе стаи собак дважды нападали на детей. После этих инцидентов жители города потребовали вернуть отстрел собак, а неизвестные дважды поджигали приюты для безнадзорных животных.

Среди активно нападающих на людей собак не только бездомные, но и выпущенные на самостоятельный выгул дворовые собаки в частном секторе.

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Топ комментариев

lex-on

А себе зп поднимать не мешают им чёрные полосы.Хотел бы я на них посмотреть как они проживу на 8тысяч...

-Керя-

Перед поднятием пенсионного возраста с молчаливым согласия народа Путин обещал достойный уровень пенсии...

Grossmeister38rus

Подняли пенсионный возраст, теперь хвалятся , что пенсия 15–16 тысяч рублей

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
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