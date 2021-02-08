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Ученые объяснили затяжные марш-броски алтайского ирбиса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF

Ученые выяснили, что снежный барс Хан перемещается по Южно-Чуйскому хребту в Горном Алтае на расстояние в сто километров по прямой. Это слишком много для этого хищника, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF Росси.

«Если хищники перемещаются на такие большие расстояния, возможно им не хватает добычи. Для снежных барсов в России главная добыча — сибирский горный козел, численность которого на Южно-Чуйском хребте с каждым годом сокращается. На самом деле расстояния, которые проходят снежные барсы, могут быть и больше ста километров, но ирбисы не перемещаются по прямой, они передвигаются по территории охотничьего участка, методично патрулируя свои владения», — комментирует представитель фонда Александр Карнаухов.

Эксперты WWF и иркутские биологи рабочей группы «Азия-Ирбис» уже фиксировали перемещения снежных барсов на расстояния свыше ста километров по прямой. Так, в 2018 году в Бурятии на хребте Восточный Саян фотоловушки регистрировали снежного барса Мунко в 110 километрах по прямой от первой точки фиксации. Зимой 2021 года Мунко также отметился в Монголии на расстоянии более 150 километров от точки фиксации автоматическими камерами в России.

Самец Хан в Кош-Агачском районе Республике Алтай известен с 2013 года. Хан стал первым ирбисов России, которого удалось снять на видео обычной камерой, ролик сняли местные жители – добровольные помощников защитников этого редкого хищника.

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