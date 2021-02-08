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Путин похвалил ученых за вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Появление в России сразу трех собственных вакцин от коронавируса стало крупным научным достижением страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия является единственной страной, которой удалось разработать сразу три вакцины. По его словам, это «крупный научный успех», который по достоинству оценили во всем мире.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции — векторный препарат «Спутник V» от центра имени Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Также готовится к регистрации вакцина против коронавируса центра имени Чумакова.

По состоянию на февраль 2021 года вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 15 государствах. Как следует из исследования научного журнала Lancet, промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний показал, что ее эффективность составляет 91,6%.

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