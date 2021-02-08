Илон Маск определил худший момент для покупки нового авто

Проблемы с качеством сборки у Tesla возникают, когда идет активный рост производства, это худший момент для покупки авто, признался генеральный директор компании Илон Маск в интервью популярному автоблогеру Сэнди Манро.

«Выпускать прототипы довольно легко и весело... Но достичь массового производства электрокаров, добиться надежности и конкурентной цены запредельно тяжело», — отметил Маск.

Он признал, что есть проблемы с качеством сборки — неравномерными зазорами и плохим лакокрасочным покрытием. Маск объяснил, что краска высыхала неравномерно, потому что конвейер двигался слишком быстро. Поэтому сначала качество покрытия кузова было лучше, чем на пике производства.

По его словам, с точки зрения качества лучше приобретать автомобиль, собранный в начале жизненного цикла, или когда он вышел на стабильный уровень, но не тот экземпляр, который сделали в момент активного роста отгрузок.

Маск констатировал, что «производство — это ад». Он подчеркнул, что Tesla — первый за 100 лет новый крупный автомобильный бренд из США, с нуля построивший производство.