НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Илон Маск определил худший момент для покупки нового авто

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: Maurizio Pesce from Milan, Italia / CC BY 2.0

Проблемы с качеством сборки у Tesla возникают, когда идет активный рост производства, это худший момент для покупки авто, признался генеральный директор компании Илон Маск в интервью популярному автоблогеру Сэнди Манро.

«Выпускать прототипы довольно легко и весело... Но достичь массового производства электрокаров, добиться надежности и конкурентной цены запредельно тяжело», — отметил Маск.

Он признал, что есть проблемы с качеством сборки — неравномерными зазорами и плохим лакокрасочным покрытием. Маск объяснил, что краска высыхала неравномерно, потому что конвейер двигался слишком быстро. Поэтому сначала качество покрытия кузова было лучше, чем на пике производства.

По его словам, с точки зрения качества лучше приобретать автомобиль, собранный в начале жизненного цикла, или когда он вышел на стабильный уровень, но не тот экземпляр, который сделали в момент активного роста отгрузок.

Маск констатировал, что «производство — это ад». Он подчеркнул, что Tesla — первый за 100 лет новый крупный автомобильный бренд из США, с нуля построивший производство.

Еще по теме
Эксперт напомнил о самой необходимой вещи в машине зимой
Уголовное дело помешало электромобилю Zetta
Стартовало серийное производство обновленного Lada Largus
Дизайнер BMW ответил критикам решетки с огромными «ноздрями»
смотреть все
Авто #Автопром
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Воздушно-десантные войска России подняли по тревоге
Трезвенник отправил крепкий алкоголь в спецмагазины
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мусоросортировочный комплекс построят в Томске к 2022 году
Сибирь 08.02.2021 15:42
Новосибирску пообещали 30-градусные морозы
Сибирь 08.02.2021 14:36
Школы Новосибирска массово «заминировали»
Сибирь 08.02.2021 14:20
Шторм разрушил остановки и дорожные знаки в Омске
Сибирь 08.02.2021 11:44
Самое популярное
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
4003
Кофе оказался природным антибиотиком
3575
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
3572
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
3344
Обсуждение (0)
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Воздушно-десантные войска России подняли по тревоге
Трезвенник отправил крепкий алкоголь в спецмагазины
Актуальные темы
Дела Навального
199
Бывший СССР
36
Человек и космос
85
Русские машины
35
Климатические войны
43
Подробности
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Самые ожидаемые игры 2021 года
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
Sibnet.Ru