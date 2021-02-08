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Шторм разрушил остановки и дорожные знаки в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Омска

Два остановочных павильона и 13 дорожных знаков пострадали после штормового ветра в Омске, сообщил в понедельник пресс-центр городской администрации.

«В прошедшие выходные на регион обрушились снег, метель и резкий порывистый ветер. Из-за неблагоприятных погодных явлений были повреждены объекты уличной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

В воскресенье дорожные службы устранили повреждения крыш остановочных павильонов на улицах Куйбышева и Завертяева. В понедельник восстанавливают 13 дорожных знаков, которые пострадали от штормового ветра.

«Из-за метели и переметов возникали затруднения для движения общественного транспорта на разворотных площадках конечных остановок общественного транспорта», – рассказал начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов.

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Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
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