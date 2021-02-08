Шторм разрушил остановки и дорожные знаки в Омске

Два остановочных павильона и 13 дорожных знаков пострадали после штормового ветра в Омске, сообщил в понедельник пресс-центр городской администрации.

«В прошедшие выходные на регион обрушились снег, метель и резкий порывистый ветер. Из-за неблагоприятных погодных явлений были повреждены объекты уличной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

В воскресенье дорожные службы устранили повреждения крыш остановочных павильонов на улицах Куйбышева и Завертяева. В понедельник восстанавливают 13 дорожных знаков, которые пострадали от штормового ветра.

«Из-за метели и переметов возникали затруднения для движения общественного транспорта на разворотных площадках конечных остановок общественного транспорта», – рассказал начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов.