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Новый инфекционный госпиталь собрались строить в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Власти Новосибирской области запланировали в 2021 году строить новый инфекционный госпиталь, так как существующий не отвечает современным требованиям, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Сейчас региону необходимо определиться с проектом, потому что уже удалось убедить коллег и включить в постановление Государственной Думы о принятии бюджета 2021 года рекомендацию Правительству выделить средства на строительство такой больницы. Будем добиваться, чтобы это произошло уже в 2021 году», – сказал депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков.

На прошлой неделе делегация региона посетила Республику Башкортостан, чтобы перенять опыт строительства современных медучреждений.

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Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
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