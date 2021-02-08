Новый инфекционный госпиталь собрались строить в Новосибирске

Власти Новосибирской области запланировали в 2021 году строить новый инфекционный госпиталь, так как существующий не отвечает современным требованиям, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Сейчас региону необходимо определиться с проектом, потому что уже удалось убедить коллег и включить в постановление Государственной Думы о принятии бюджета 2021 года рекомендацию Правительству выделить средства на строительство такой больницы. Будем добиваться, чтобы это произошло уже в 2021 году», – сказал депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков.

На прошлой неделе делегация региона посетила Республику Башкортостан, чтобы перенять опыт строительства современных медучреждений.