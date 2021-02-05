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Умер замглавврача больницы, где лечили Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Омская больница скорой помощи

Замглавврача омской больницы скорой помощи Сергей Максимишин умер на 56-м году жизни, сообщается на сайте медучреждения. Именно в этой больнице в августе спасали жизнь оппозиционера Алексея Навального.

Максимишин проработал в больнице скорой помощи 28 лет. Он прошел путь от врача-анестезиолога-реаниматолога до заместителя руководителя по анестезиологии и реанимации.

«Он всегда был требователен к себе и к коллегам, не считался с личным временем, если речь шла о жизни и здоровье пациентов. Для всего коллектива его скоропостижная смерть стала большой потерей», – сказал главврач больницы Евгений Осипов.

По информации омских СМИ, причиной смерти Максимишина стал сердечный приступ. Врач скончался в реанимации, в которой работал.

20 августа в омскую больницу скорой медпомощи №1 в тяжелом состоянии доставили Алексея Навального, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Несколько суток медики боролись за его жизнь, после близкие оппозиционера добились его отправки в Берлин, где он впоследствии вышел из комы.

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smallville

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Uynachalnica

Это сочетание в конституции записано! По пропажам скорее всего так и было, по заявлению родственника...
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