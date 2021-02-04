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Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru
Высшее образование начало стремительно и кардинально меняться, считает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. И уже в самом ближайшем будущем задачей образования станет не обучение какому-то конкретному набору знаний, конкретной технологии, а умению осваивать и разрабатывать все более новые технологии и подходы.

«К 2030 году новые формы выйдут на первый план и приведут к новому качеству высшего образования», — сказал ректор в интервью ТАСС. И черты «новой реальности» видны уже сейчас.

Во-первых, это переход на онлайн и существенное расширение аудитории. «Даже те, кто не признавал ранее цифры, теперь вынуждены работать в этой среде. Не факт, что всем понравится в этой среде оставаться, но барьеры уже уничтожены. Думаю, что это большое изменение в мозгах и тех, кто учит, и тех, кто учится», — уверен Кузьминов.

В последние 20 лет во всем мире сложилась тенденция: студенты перестали посещать лекции. Но материал они получали. «Те, кто ходил на лекции, стримили их записи студентам своей группы. То есть студенты сами естественным путем перешли к пусть немного "партизанскому", но все-таки формату онлайн-курсов, который сейчас стал завоевывать мир», — пояснил руководитель ВШЭ.

«Онлайн-образование дает немыслимое раньше расширение предложения. Неважно, где ты учишься и где ты живешь, есть ли у тебя возможность переехать в другой город или страну. В любой точке земного шара ты включен в систему передачи знаний, обсуждения нового знания, которое предлагается учеными из ведущих мировых центров», — отметил ректор.

Второе глобальное изменение — это короткие обучающие программы. Срок жизни технологии в современном мире составляет менее пяти лет. Уже нет смысла брать студента в вуз для освоения одной определенной технологии, в надежде, что он потом найдет под нее работу. Сейчас пока человек окончит вуз, она уже умрет.

Социальный капитал

Третий тренд — высшее образование разделится на два сегмента. Предоставление «коротких», высокотехнологичных образовательных продуктов и среду, в которой происходит развитие личности студента. Вуз должен формировать систему личных связей, отношений человека. Он ее будет проносить через всю жизнь — это называется «социальный капитал», пояснил Кузьминов.

В четвертых, часть работы преподавателей заменят цифровые сервисы. Речь идет об обучающих системах, например коллективных компьютерных играх, моделирующих производственные процессы или управленческие решения. «Это программы "обучающих задачников" на основе искусственного интеллекта. Это системы независимой оценки знаний. Это симуляторы использования технологий», — уточнил руководитель ВШЭ.

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По мнению Кузьминова, также исчезнет языковой барьер: «К 2025 году проблема иностранного языка будет снята, как если бы у каждого из нас был собственный переводчик. Рынок высшего образования станет полностью глобальным. Это даст шанс России выйти на мировой рынок со своими оригинальными образовательными продуктами».

И последнее — высшее образование станет менее элитарным, равным по качеству. «Цифра и единый рынок образовательных ресурсов в значительной степени уравняют шансы студентов, в каком бы городе и в каком бы вузе они ни обучались. Откровенная имитация образования, которая еще десять лет назад была массовой во многих странах, включая Россию, будет полностью вымыта с рынка», — заключил Кузьминов.

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