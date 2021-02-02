Детей-безбилетников запретят высаживать из транспорта

Перевозчикам запретят высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, которые не оплатили проезд — такой законопроект Госдума должна рассмотреть в весеннюю сессию. Представитель транспортной компании считает, что должен быть прописан четкий порядок, а технически возможно сделать так, чтобы школьники ездили в долг.

Министерство транспорта в прошлом году предложило внести изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта в части регулирования ответственности за безбилетный проезд. В документе прописано, что запрещается высаживать несовершеннолетних до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

Госдума в июне 2020 года одобрила законопроект в первом чтении, в эту весеннюю сессию его рассмотрение продолжится.

Президент СРО «Транспортный Союз Сибири» Валерий Новоселов назвал введение запрета правильным, а практику высаживать детей из общественного транспорта «кощунством». Но должен быть ясно прописан порядок действий при выявлении юного «зайца».

«Информационные технологии позволяют сделать приложение какое-то, и в его рамках решать вопрос расчета», — порассуждал Новоселов. Например, возможно, чтобы на транспортной карте можно было уйти в долг, а потом погасить сумму.

По его мнению, такие способы, как везти ребенка до конечной станции и там ждать его родителей, не будут работать, так как собьют график движения транспорта, что вызовет недовольство у других пассажиров.