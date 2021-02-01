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Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Первый президент России Борис Ельцин мечтал дожить до 100 лет, рассказал экс-глава его протокола Владимир Шевченко.

Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Политик скончался 23 апреля 2007 года от остановки сердца. 1 февраля этого года Ельцину могло бы исполниться 90 лет.

«У него была одна большая мечта: дожить до 90, а вообще-то до 100 лет, но не получилось, здоровье не позволило», — цитирует РИА Новости Шевченко.

Экс-глава протокола добавил, что Ельцин полностью отдавал себя работе, хотя не все получилось сделать, как он желал, особенно в экономической сфере.

«Он отдавал себя. Да, что-то получилось, что-то нет. Но главная его задача была, чтобы мы ушли от прошлого и пошли в настоящее. Самая большая его заслуга, я считаю, что самое главное, он нашел преемника, того, который потащил Россию в ренессанс», — высказался Шевченко.

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