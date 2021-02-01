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Минобороны впервые раскрыло характеристики комплекса «Ярс-С»

Источник:
ТАСС
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Фото: Dmitriy Fomin from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Министерство обороны России впервые обнародовало информацию о дальности ракеты и другие характеристики новейшего подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс-С».

Слайд с данными комплекса был продемонстрирован в ходе выступления заместителя министра обороны Алексея Криворучко на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

Согласно информационному слайду, калибр ракеты составляет 1,86 м, а длина — 17,8 метра. Стартовая масса ракеты составляет 46 тонн, а масса полезной нагрузки — 1 250 килограммов. Дальность полета ракеты — до 10 тысяч километров, при этом работа ракеты осуществляется за счет твердого топлива, приводит ТАСС данные Минобороны.

В ходе Единого дня приемки военной продукции командир Барнаульской дивизии РВСН генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что перевооружение соединения на «Ярс-С» завершится к концу 2021 года.

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