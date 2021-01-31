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Онлайн-кинотеатр Wink завершает раздачу бесплатных промокодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком и Sibnet.ru завершают праздничную раздачу промокодов на бесплатный доступ к коллекции фильмов и сериалов видеосервиса Wink. 31  января — последний день, когда можно получить и активировать промокод.

Онлайн-кинотеатр Wink позволяет просматривать телеканалы, фильмы и сериалы на ПК, телевизорах и мобильных устройствах. В коллекции Wink также собраны тысячи концертов, документальных фильмов, обучающий контент и многое другое.

В рамках новогодней акции, которая завершается 31 января, получить подписку на пакет «Новогодний» (30 тысяч фильмов и сериалов, 120 телеканалов) могут все желающие.

Особенность активации пакета по промокоду в том, что не потребуется вводить номер банковской карты или другие персональные данные. Достаточно зарегистрироваться в Wink по номеру телефона, а затем активировать промокод.

С момента подключения смотреть фильмы, сериалы и каналы можно бесплатно в течение 30 дней, а затем подписка самостоятельно отключится.

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