Онлайн-кинотеатр Wink завершает раздачу бесплатных промокодов

Ростелеком и Sibnet.ru завершают праздничную раздачу промокодов на бесплатный доступ к коллекции фильмов и сериалов видеосервиса Wink. 31 января — последний день, когда можно получить и активировать промокод.

Онлайн-кинотеатр Wink позволяет просматривать телеканалы, фильмы и сериалы на ПК, телевизорах и мобильных устройствах. В коллекции Wink также собраны тысячи концертов, документальных фильмов, обучающий контент и многое другое.

В рамках новогодней акции, которая завершается 31 января, получить подписку на пакет «Новогодний» (30 тысяч фильмов и сериалов, 120 телеканалов) могут все желающие.

Особенность активации пакета по промокоду в том, что не потребуется вводить номер банковской карты или другие персональные данные. Достаточно зарегистрироваться в Wink по номеру телефона, а затем активировать промокод.

С момента подключения смотреть фильмы, сериалы и каналы можно бесплатно в течение 30 дней, а затем подписка самостоятельно отключится.