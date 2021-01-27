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Редчайшего вымирающего сокола возродят на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нцпарк

Птенцов и выращенных в неволе взрослых краснокнижных соколов-балобанов будут выпускать в дикой природе Горного Алтая, чтобы восстановить вымирающую популяцию, сообщила пресс-служба Сайлюгемского нацпарка.

Питомник редких птиц «Алтай Фалькон» – крупнейший в России центр по разведению соколов, специализирующийся на реинтродукции краснокнижного сокола балобана в естественные места обитания.

В течение последних 15 лет в природу было выпущено более 300 птиц, полученных и выращенных в неволе. В прошлом году специалисты питомника посетили национальный парк в Кош-Агачском районе, исследовали места гнездования, изучили кормовую базу, оценили уровень охраны территории.

«Численность популяции была подорвана деятельностью браконьеров. Сейчас прессинг уменьшился. Считаем, настало благоприятное время для восстановления численности балобана. Питомник будет поставлять разновозрастных особей: птенцов, которые будут подсажены в дикие гнезда к приемным родителям, и взрослых птиц, прошедших предварительную адаптацию в облеточных вольерах. Рассматривается возможность использования и других методов реинтродукции», – сообщает директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

В ближайшее время на территории питомника построят дополнительный вольер, в нем будут проходить летную подготовку претенденты для отправки в республику.

Балобан – крупный сокол отряда соколообразных, семейства соколиных. 90% мировой популяции балобанов гнездится в Азии. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1200 гнездящихся пар. Только в России на границе республик Алтай и Тыва обитают уникальные балобаны темной окраски, практически уничтоженные браконьерами.

Основная причина катастрофического сокращения популяции – нелегальный отлов и дальнейшая контрабанда птиц преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота.

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