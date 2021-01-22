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Эксперт разъяснил плюсы и минусы перехода Lada на новую платформу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Переход АвтоВАЗа на единую платформу с Renault улучшит потребительские характеристики моделей Lada, но отразится на их себестоимости, заявил исполнительный директор компании «Соллерс Инжиниринг» Дмитрий Мешков.

Автомобильная платформа — совокупность базовых компонентов, типовые конструктивные и технологические решения, применяемые в конструкции автомобиля. На АвтоВАЗе в настоящее время выпускаются автомобили на платформах B0, Lada Granta, Vesta и 4х4. К 2025 году все модели должны перейти на СMF-B.

«Планируемый переход автомобилей Lada на новую модульную платформу СMF-B скорее всего приведет к тому, что потребительские характеристики моделей Lada будут улучшены. Связано это с тем, что эта международная платформа разрабатывалась в первую очередь для европейских потребителей, которые в этом отношении более требовательны», — цитирует Мешкова «Российская газета».

По его мнению, платформенные решения позволяют сэкономить деньги на разработке, освоении и индустриализации. Но модели Lada вряд ли станут дешевле.

«Уровень локализации автомобилей ВАЗ может упасть, увеличится число импортных компонентов, и цена несколько поднимется», — отметил эксперт.

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