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Водители проигнорировали оповещения о поломках авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Каждый второй водитель не обращает внимания на предупреждающие сигналы диагностических систем автомобиля, появляющиеся на приборной панели.

40% водителей, игнорирующих сигналы неисправностей, причиной этого называют перегруженность информацией, 34% — страх, что стоимость ремонта окажется для них неподъемной, 24% отметили, что им просто лень этим заниматься, приводит Autocar исследование ассоциации автомобильных дилеров Robins & Day.

Каждый пятый водитель признался, что со спокойно может эксплуатировать автомобиль с загоревшимися красным иконками на панели несколько дней прежде, чем возьмется за устранение неисправности.

Эксплуатация автомобиля с активированной индикацией неисправностей несет опасность для участников дорожного движения, затягивание с выяснением и устранением ее причин чревато значительным ростом стоимости ремонта. В Британии это также является формальным поводом для аннулированием страховки на автомобиль.

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Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды