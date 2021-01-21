Водители проигнорировали оповещения о поломках авто

Каждый второй водитель не обращает внимания на предупреждающие сигналы диагностических систем автомобиля, появляющиеся на приборной панели.

40% водителей, игнорирующих сигналы неисправностей, причиной этого называют перегруженность информацией, 34% — страх, что стоимость ремонта окажется для них неподъемной, 24% отметили, что им просто лень этим заниматься, приводит Autocar исследование ассоциации автомобильных дилеров Robins & Day.

Каждый пятый водитель признался, что со спокойно может эксплуатировать автомобиль с загоревшимися красным иконками на панели несколько дней прежде, чем возьмется за устранение неисправности.

Эксплуатация автомобиля с активированной индикацией неисправностей несет опасность для участников дорожного движения, затягивание с выяснением и устранением ее причин чревато значительным ростом стоимости ремонта. В Британии это также является формальным поводом для аннулированием страховки на автомобиль.